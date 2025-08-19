भोपाल में आम ही नहीं, खास भी नहीं सुरक्षित, भाजपा नेता से सरेराह 1.65 लाख की लूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के दावों की रोजाना पोल खुल रही है। लोगों के साथ सरेराह लूट की वारदात हो रही है। एक बार फिर पिपलानी इलाके में सोमवार की शाम सवा सात बजे बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता के हाथ से 1.64 लाख रुपये कीमत का मोबाइल फोन लूटकर भाग निकले। घटना के समय सोनागिरी में अपनी पार्षद पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर आए थे।

बाइक पर आए दो बदमाशों ने छीना महंगा फोन पिपलनी पुलिस के मुताबिक भाजपा नेता मनोज विश्वकर्मा (52) लक्ष्मी नगर थाना पिपलानी में रहते हैं और निजी काम करते हैं। उनकी पत्नी वार्ड क्रमांक 67 से भाजपा की पार्षद हैं। सोमवार की शाम करीब साढ़े सात बजे मनोज अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के लिए सोनागिरी पहुंचे थे।