भोपाल में आम ही नहीं, खास भी नहीं सुरक्षित, भाजपा नेता से सरेराह 1.65 लाख की लूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के दावों की रोजाना पोल खुल रही है। लोगों के साथ सरेराह लूट की वारदात हो रही है। एक बार फिर पिपलानी इलाके में सोमवार की शाम सवा सात बजे बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता के हाथ से 1.64 लाख रुपये कीमत का मोबाइल फोन लूटकर भाग निकले। घटना के समय सोनागिरी में अपनी पार्षद पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर आए थे।
पिपलनी पुलिस के मुताबिक भाजपा नेता मनोज विश्वकर्मा (52) लक्ष्मी नगर थाना पिपलानी में रहते हैं और निजी काम करते हैं। उनकी पत्नी वार्ड क्रमांक 67 से भाजपा की पार्षद हैं। सोमवार की शाम करीब साढ़े सात बजे मनोज अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के लिए सोनागिरी पहुंचे थे।
पत्नी अंदर डॉक्टर के केबिन में थी, जबकि वह बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर किसी को फोन लगाकर बात करने लगे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और भाग निकले। लूटे गए मोबाइल की कीमत 1 लाख 64 हजार रुपये बताई गई है।
मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि दोनों बदमाश लाल रंग की बाइक पर सवार थे। पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ हुआ कि वह बदमाशों का हुलिया नहीं देख पाए। वारदात को बाद दोनों बदमाश पिपलानी पेट्रोल पंप की तरफ भाग निकले। बाद में उन्होंने थाने जाकर मोबाइल झपटने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जाता कि पिछले एक सप्ताह के अंदर पिपलानी इलाके में मोबाइल लूट की कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस एक भी आरोपी का सुराग नहीं लगा पाई है।
पिपलानी, गोविंदपुरा, बागसेवनिया के इन दिनों सबसे ज्यादा मोबाइल लूट की वारदात हो रही है। बाइक सवार लुटेरों को गिरोह सक्रिय होकर जलगातार वारदात कर रहे हैं। पिछले दिनों गोविंदपुरा इलाके में देविका साहू (57) बीती चार अगस्त की शाम करीब पौने छह बजे गणेश चौक बरखेड़ा के पास से निकल रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और भाग निकले।
लूट की दूसरी वारदात दो दिन पहले रात करीब साढ़े नौ बजे हुई थी। पुलिस ने बताया कि योगेश कुमार द्विवेदी शासकीय आइटीआई के सामने खड़े हुए थे। तभी अज्ञात बदमाश उनके हाथ से 25 हजार रुपये कीमत का मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले। गोविंदपुरा की इन दोनों लूट की वारदात में पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज की है।