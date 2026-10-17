एमपी के 571 प्राइवेट कॉलेजों को नोटिस, फीस निर्धारित करने के लिए मांगी जरूरी जानकारी, इसके बाद तय होगी फीस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने प्रदेश के 571 निजी कालेजों को नोटिस जारी कर बीएड, एमएड, एलएलबी और बीए-एलएलबी आनर्स जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित करने के लिए जरूरी जानकारी मांगी है। इसके लिए शनिवार तक अंतिम तारीख थी, लेकिन अधिकतर कॉलेजों ने जानकारी नहीं दी।

अब यह तारीख 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। कॉलेजों को कर्मचारियों के वेतन, संस्थान के खर्च, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेज समिति के प्रपत्र पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जानकारी मिलने के बाद कॉलेजों की फीस को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मई में जारी हो चुका था काउंसलिंग कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग ने करीब पांच महीने पहले मई में ही प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया था। उस समय कई कालेजों की फीस निर्धारित नहीं हो सकी थी, जिससे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परेशानी की स्थिति बन रही थी। इसे देखते हुए समिति ने प्रदेश के 750 कालेजों की फीस निर्धारित की थी। इनमें से 571 कालेजों की फीस उपलब्ध जानकारी के अभाव में प्रावधिक रूप से तय की गई थी। इन कालेजों के लिए बीएड की सालाना फीस 32 हजार रुपये और एलएलबी की फीस 25 हजार रुपये निर्धारित की गई थी। अब दस्तावेजों के आधार पर इनकी अंतिम फीस तय की जाएगी।