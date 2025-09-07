MP में अब माओवादियों की खैर नहीं... प्रभावित तीन जिलों के लिए इसी महीने मिल जाएंगे विशेष सहयोगी दस्ता के 850 जवान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में माओवादी समस्या से प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के 400 से अधिक गांवों के लिए विशेष सहयोगी दस्ता के रूप में 850 जवान इसी माह मिल जाएंगे। इसमें महिलाओं को भी भर्ती किया जा रहा है।

भर्ती के बाद बाद उन्हें तीन माह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें माओवादी समस्या, प्रभावित क्षेत्र, माओवादियों की रणनीति, हथियार चलाने का प्रशिक्षण के साथ क्षेत्र का दौरा कराया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद दिसंबर अंत या जनवरी में सहयोगी दस्ता काम संभाल लेगा।