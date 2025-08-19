Railways News: अब टीटीई भी लगाएंगे डिजिटल हाजिरी, रेलवे ने दी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को मंजूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे ने अपने टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीइ) की ड्यूटी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने टीटीइ लॉबी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब टीटीइ ड्यूटी शुरू और समाप्त करते समय आधार आधारित बायोमेट्रिक साइन इन और साइन आउट करेंगे।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस पहल से न केवल कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज होगी, बल्कि ड्यूटी रिकॉर्ड में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इससे ड्यूटी साइन-इन और साइन-आउट की प्रक्रिया तेज, सरल और सुरक्षित हो जाएगी। तीन फिंगरप्रिंट डिवाइस का सफल परीक्षण टीटीइ लॉबी एप्लिकेशन को सी-डैक (केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक संस्था) के पोर्टल से जोड़ा गया है। इस प्रणाली का परीक्षण नई दिल्ली में किया गया, जहां मंतरा, एक्सेस और आइडीएमआइए के तीन प्रमुख ओईएम फिंगरप्रिंट डिवाइस का सफल उपयोग हुआ। ये सभी डिवाइस यूआईडीएआई-एसटीक्यूसी प्रमाणित हैं।