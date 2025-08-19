मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Modi जल्द आएंगे भोपाल, मेट्रो का शुभारंभ और पीएम मित्रा पार्क का करेंगे भूमिपूजन

    मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही दिल्ली में मोदी से भेंट कर उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री का इस वर्ष प्रदेश में यह पांचवां दौरा होगा। सीएम ने यह भी बताया कि आगामी डेढ़ माह में प्रदेश को 5.60 लाख टन यूरिया मिलने की संभावना है।

    By shashi tiwari
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 07:28:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 07:28:09 PM (IST)
    PM Modi जल्द आएंगे भोपाल, मेट्रो का शुभारंभ और पीएम मित्रा पार्क का करेंगे भूमिपूजन
    जल्द भोपाल आएंगे पीएम मोदी।

    HighLights

    1. सीएम मोहन यादव ने बैठक में मंत्रियों को दी जानकारी
    2. भोपाल मेट्रो का शुभारंभ और मित्रा पार्क का भूमिपूजन
    3. अगले डेढ़ माह में प्रदेश को 5.60 टन यूरिया मिलेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन भोपाल में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसमें आने की सहमति दी है। हालांकि, अभी इसकी तारीख निर्धारित नहीं है। इस मौके पर मोदी भोपाल मेट्रो का शुभारंभ और धार के बदनावर में पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को यह जानकारी दी।

    मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही दिल्ली में मोदी से भेंट कर उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री का इस वर्ष प्रदेश में यह पांचवां दौरा होगा। सीएम ने यह भी बताया कि आगामी डेढ़ माह में प्रदेश को 5.60 लाख टन यूरिया मिलने की संभावना है।

    पूंजीगत व्यय में वृद्धि, प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन

    मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले प्रथम तीन राज्यों में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। कैग के आंकड़ों के अनुसार, देश के 16 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की है। गुजरात 65 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 42 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। साल दर साल वृद्धि के साथ प्रदेश का यह सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है।

    ये भी पढ़ें- MP के अमरपुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा... सड़क, बिजली, पानी की समस्या पर किया चक्का जाम

    उन्होंने साथ ही बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने निर्यात में अपनी रैंकिंग सुधारते हुए अब तक का सबसे अधिक 66 हजार 218 करोड़ रुपये का निर्यात किया है। निर्यात में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात बढ़ने के चलते है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है।

    एमपी सरकार की पीएम ने की प्रशंसा

    बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर किए गए नवाचार के संबंध में मंत्री साथियों से फीडबैक लिया और प्रशंसा की। साथ ही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की।

    अभी तक किसानों को 13.92 टन यूरिया वितरित

    मुख्यमंत्री ने बताया कि यूरिया का कुल भंडारण 15.60 लाख टन है, जिसमें से 13.92 लाख टन किसानों को वितरित किया गया है और 1.68 लाख टन शेष है। प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल लगभग पांच लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.