PM Modi जल्द आएंगे भोपाल, मेट्रो का शुभारंभ और पीएम मित्रा पार्क का करेंगे भूमिपूजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन भोपाल में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसमें आने की सहमति दी है। हालांकि, अभी इसकी तारीख निर्धारित नहीं है। इस मौके पर मोदी भोपाल मेट्रो का शुभारंभ और धार के बदनावर में पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही दिल्ली में मोदी से भेंट कर उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री का इस वर्ष प्रदेश में यह पांचवां दौरा होगा। सीएम ने यह भी बताया कि आगामी डेढ़ माह में प्रदेश को 5.60 लाख टन यूरिया मिलने की संभावना है।

पूंजीगत व्यय में वृद्धि, प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले प्रथम तीन राज्यों में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। कैग के आंकड़ों के अनुसार, देश के 16 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की है। गुजरात 65 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 42 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। साल दर साल वृद्धि के साथ प्रदेश का यह सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। ये भी पढ़ें- MP के अमरपुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा... सड़क, बिजली, पानी की समस्या पर किया चक्का जाम उन्होंने साथ ही बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने निर्यात में अपनी रैंकिंग सुधारते हुए अब तक का सबसे अधिक 66 हजार 218 करोड़ रुपये का निर्यात किया है। निर्यात में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात बढ़ने के चलते है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है।