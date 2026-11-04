महंगे मेडिकल सामान और दवाओं की मनमानी पर नहीं लगेगी रोक, मार्जिन तय करने से NPPA का इनकार

अनुज मैना, नईदुनिया, भोपाल। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च मरीज और उसके परिवार के लिए पहले ही बड़ी चुनौती है। ऊपर से दवाओं, इंजेक्शन और इलाज में इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे सामान की कीमतों पर अस्पतालों की मनमानी का बोझ भी उठाना पड़ता है। कई अस्पतालों में मरीज के परिजनों को बाहर से दवाएं और मेडिकल सामान खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती।

अस्पताल के अपने मेडिकल स्टोर से ही खरीदारी की मजबूरी के बीच सामान्य बाजार कीमत से कई गुना अधिक वसूली की शिकायतें कई बार सामने आती रही हैं। इस मनमानी से राहत दिलाने की मांग पर देश की दवा मूल्य नियामक संस्था ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।

अस्पतालों में ग्लव्स, सिरिंज, कैथेटर और दूसरे मेडिकल सामान की कीमतों पर नियंत्रण, बाहर से दवाएं खरीदने की आजादी और बिल में खरीद कीमत का ब्योरा देने जैसी मांगों पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने साफ कहा है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अधिकतम 30 प्रतिशत मुनाफे की सीमा तय करने की उठाई थी मांग एनपीपीए ने यह बात आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के जवाब में कही है। चंद्रशेखर गौड़ ने पत्र में प्राइवेट अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल सामान की बिक्री पर अधिकतम 30 प्रतिशत मुनाफे की सीमा तय करने जैसी पांच मांगें की थीं। उनका तर्क था कि अस्पतालों में मरीज के परिजनों को कई बार वहीं के मेडिकल स्टोर से सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध ग्लव्स, सिरिंज और अन्य सामान अस्पताल में कई गुना महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है।