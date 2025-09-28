भोपाल के चर्चित ऐशबाग गौकशी कांड में बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने आरोपितों पर लगाया रासुका, एक आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग के चर्चित गौकशी कांड के आरोपितों पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर के आदेश पर मुख्य आरोपित डेयरी संचालक और उसके बेटे समेत सभी आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाया गया है। पुलिस ने मोहम्मद रूसी को रासुका के तहत दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बता दें 18 अगस्त को पुलिस ने कम्मू के बाग स्थित डेयरी पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान गोवंश के दो सिर, मांस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। मौके से डेयरी संचालक मोहम्मद जब्बार (65) और उसका बेटा मोहम्मद रूसी (48) गिरफ्तार किए गए थे।