मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल के चर्चित ऐशबाग गौकशी कांड में बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने आरोपितों पर लगाया रासुका, एक आरोपी गिरफ्तार

    ऐशबाग के चर्चित गौकशी कांड के आरोपितों पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर के आदेश पर मुख्य आरोपित डेयरी संचालक और उसके बेटे समेत सभी आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाया गया है।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 11:17:07 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 11:29:33 PM (IST)
    भोपाल के चर्चित ऐशबाग गौकशी कांड में बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने आरोपितों पर लगाया रासुका, एक आरोपी गिरफ्तार
    भोपाल के चर्चित ऐशबाग गौकशी कांड में बड़ी कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग के चर्चित गौकशी कांड के आरोपितों पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर के आदेश पर मुख्य आरोपित डेयरी संचालक और उसके बेटे समेत सभी आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाया गया है। पुलिस ने मोहम्मद रूसी को रासुका के तहत दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    बता दें 18 अगस्त को पुलिस ने कम्मू के बाग स्थित डेयरी पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान गोवंश के दो सिर, मांस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। मौके से डेयरी संचालक मोहम्मद जब्बार (65) और उसका बेटा मोहम्मद रूसी (48) गिरफ्तार किए गए थे।

    दोबारा जेल भेजा गया रूसी

    कुछ समय बाद रूसी को अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके जेल से बाहर आते ही पुलिस ने कलेक्टर को इस्तगासा पेश कर रासुका की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा। आदेश जारी होने के बाद रविवार को रूसी को मुखबिर की सूचना पर सुभाष फाटक इलाके से पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया।

    फरार आरोपियों की तलाश जारी

    पुलिस के अनुसार आरोपी जब्बार अभी जेल में है, उस पर भी जल्द ही रासुका की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मामले में शामिल अन्य फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    इसे भी पढ़ें- उज्जैन में 25 हजार से अधिक कन्याओं के पूजन का बना रिकॉर्ड

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.