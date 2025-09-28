उज्जैन में 25 हजार से अधिक कन्याओं के पूजन का बना रिकॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन उत्तर विधानसभा में 121 स्थानों पर एक साथ 25 हजार से अधिक कन्याओं का पूजन का रिकॉर्ड बना। लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति द्वारा आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कन्या पूजन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की प्रशंसा मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आयोजन के न केवल हम साक्षी बने, वरन हम सब की सहभागिता से यह गौरव उज्जैन और मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री विक्रमादित्य मार्केट में आयोजित नगर के कन्या पूजन के अवसर पर वार्ड क्रमांक 16 और 19 के आयोजन में शामिल हुए।