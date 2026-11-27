मुकेश विश्वकर्मा, भोपाल। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया अब आवेदकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। पहले लोग मोबाइल से घर बैठे ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेते थे, लेकिन अब वेबकैम के सामने लाइव फोटो और फेस डिटेक्शन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो गया है।

आवेदकों को हो रही है तकनीकी दिक्कतें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) ने 26 अक्टूबर को साफ्टवेयर अपडेट किया था। इसके बाद से आवेदकों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में इसका असर लाइसेंस बनने की संख्या पर भी दिखाई दे रहा है। पहले जहां रोजाना 175 से 200 लर्निंग लाइसेंस बनते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 20 से 25 रह गई है। यानी करीब 90 प्रतिशत तक गिरावट आई है।