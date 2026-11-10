MP में पुलिस थानों की संख्या बढ़कर 1176, इंदौर में खुलेंगे 3 नए थाने, स्वीकृत पदों में 2673 की बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। वर्ष 2024 में प्रदेश में कुल 1173 पुलिस थाने थे। वर्ष 2025 में उज्जैन में दो नए पुलिस थानों की स्थापना की गई। पुलिस मुख्यालय की सांख्यिकी डेटा पुस्तिका-2025 में यह जानकारी सामने आई है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में पुस्तिका का विमोचन किया। वर्ष 2026 में भोपाल का कजलीखेड़ा थाना भी प्रारंभ हुआ। इस तरह अब 1176 थाने हो गए हैं। इंदौर शहर में तीन नए थाने स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

पुलिस संगठन के स्वीकृत बल में 2673 पदों की वृद्धि पुस्तिका के अनुसार, वर्ष 2025 में पुलिस संगठन के स्वीकृत बल में भी 2673 पदों की वृद्धि हुई है। इसमें तकनीकी सेवाएं (एफएसएल) के 1266, पुलिस बैंड के 932, हॉक फोर्स के 325 और जिला बल उज्जैन के 150 पद शामिल हैं। पुलिस वाहनों की संख्या 1150 थी, जो 2025 में बढ़कर 1200 हो गई।