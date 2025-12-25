मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 09:55:30 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 09:55:30 PM (IST)
    नर्स ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर की खुदकुशी... लिव-इन पार्टनर ने शादी से किया था इनकार, अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हुआ संदेही युवक
    नर्स ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर की खुदकुशी, AI Generated

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार इलाके में रहने वाली निजी अस्पताल की नर्स ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि वह किसी युवक के साथ लिवइन में रहने की बात सामने आइ है और अनबन की बात भी सामने आ रही है। कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि मृतका मेघा यादव (30) पिता मयाराम यादव, निजी अस्पताल के पास किराए के कमरे में रहती थी।

    युवती के कमरे से कुछ मेडिकल सामग्री जब्त

    बुधवार रात रूपेश साहू नाम का युवक उसे अस्पताल लेकर आया और खुद को उसका मुंहबोला भाई बताकर भर्ती कराने के बाद चला गया था। अस्पताल की सूचना पर सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने युवती के कमरे से कुछ मेडिकल सामग्री जब्त की है।


    परिजनों का आरोप और गायब हुआ 'मुंहबोला भाई'

    पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड से पहले मेघा ने अपने भांजे से फोन पर बातचीत की थी। उस समय वह सामान्य थी। बाद में रात को रूपेश ने मेघा के ही फोन से काल कर परिजन को उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी दी। जब स्वजन अस्पताल पहुंचे तो मेघा तो भर्ती मिली, जबकि रूपेश नहीं था। उसका मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ बता रहा है। बाद में उसकी सहेली ने फोन किया । तब इस घटनाक्रम की जानकारी लगी।

    सहेली के जन्मदिन के लिए अवकाश पर थी

    मेघा यादव ने 23 दिसंबर को अपनी सहेली के 24 दिसंबर के लिए अवकाश ले लिया था और अपने मुंहबोले भाई को बताया था कि उसे जन्मदिन की पार्टी में चलना तैयार रहने के लिए कहा था। पुलिस का कहना है कि स्वजनों ने मृतका के एक युवक के साथ लिवइन में रहने की जानकारी दी और एक उससे शादी करने से इनकार करने की जनकारी मिल रही है।

