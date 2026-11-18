राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मात्र 15 महीने के अपवाद को छोड़कर पिछले 23 वर्षों से वनवास भुगत रही कांग्रेस पीढ़ी परिवर्तन के बाद नए चेहरों के साथ अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मिशन-2028 के लिए कांग्रेस का फार्मूला है पीटीएस यानी पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और सवर्ण। इसी के तहत ओबीसी वर्ग के जीतू पटवारी और आदिवासी नेता उमंग सिंघार को आगे बढ़ाया जा रहा है।

जयवर्धन सिंह और नकुल नाथ जैसे सवर्ण नेताओं को पार्टी मुख्यधारा में ला रही है। टिकट वितरण में भी यही फार्मूला लागू करने की तैयारी है। बड़े बदलाव की तैयारी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2028 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन और टिकट वितरण की रणनीति में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक आदिवासी और दलित को मजबूत करने के साथ-साथ अब ओबीसी और सवर्ण वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश की कुल आबादी में ओबीसी वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए कांग्रेस ने इस वर्ग को साधने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया है।