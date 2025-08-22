बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे MP के ओबीसी नेता, लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम शामिल

धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। चुनाव में पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवालों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। चुनाव की तैयारी को लेकर अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं है। यहां भी भाजपा और कांग्रेस ने उन चेहरों की बिहार चुनाव में तैनाती पर चिंतन शुरू कर दिया है, जो प्रचार व प्रबंधन की कमान संभालेंगे। इसमें विशेष रूप से ओबीसी नेताओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।

भाजपा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य नेताओं को सूची में जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव व उनके भाई पूर्व मंत्री सचिन यादव के अलावा राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह (यादव), पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल व दिनेश गुर्जर को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल, डा. मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपते समय राजनीतिक गलियारे में यह उम्मीद भी की गई थी कि वह उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में स्थानीय यादव परिवार के दबदबे को सीधी चुनौती देंगे।