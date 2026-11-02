OBC Scholarship Controversy: भोपाल में आज CM हाउस तक पैदल मार्च करेगी ओबीसी महासभा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विद्यार्थियों की 'विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2025-26' को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। योजना के तहत लंबित 14 छात्रवृत्तियों की स्वीकृति और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में ओबीसी महासभा एवं विभिन्न सामाजिक संगठन मैदान में उतर आए हैं।

सुबह 11:30 बजे से प्रदर्शन और पैदल मार्च ओबीसी महासभा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा सोमवार को सुबह 11:30 बजे तरुण पुष्कर के पास एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यकर्ता और छात्र मुख्यमंत्री निवास की ओर पैदल मार्च करेंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे।