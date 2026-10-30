मप्र विधानसभा में गरमाएगा 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा; कांग्रेस ला सकती है संकल्प, अध्यादेश की मांग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। दिसंबर में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठेगा। कांग्रेस विधायक दल की ओर से यह संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है कि भारत सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आवश्यक प्रविधान करे।

ओबीसी महासभा भी इसकी मांग कर रही है। उसने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से पत्र लिखकर मांग की है कि वह इससे संबंधित निजी विधेयक या संकल्प प्रस्तुत करें। कोर्ट में है मामला कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला 14 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इसे संविधान द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण होने के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी गई।