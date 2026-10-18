MP OBC Reservation: कांग्रेस की मांग- 'संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल हो ओबीसी आरक्षण'; राज्यपाल व CM को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने अब ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भाजपा सरकार पर अदालतों में कमजोर पैरवी का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा ने कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में आरक्षण कानून की तैयारी पर सवाल उठाए हैं। उमंग सिंघार ने लिखा पत्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के निर्णय और मौजूदा कानूनी स्थिति को देखते हुए ठोस कदम उठाया जाए।