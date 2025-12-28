मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में रील के लिए 'सुसाइडल' स्टंट... रेलिंग पर लटककर जान से खिलवाड़, पुलिस उलझी सीमा विवाद में

    राजधानी का वीआईपी रोड इन दिनों खतरनाक एडवेंचर पार्क में तब्दील हो गया है। यहाँ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर इंटरनेट मीडिया पर चंद लाइक्स बटोरने का खे ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 08:05:43 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 08:05:42 PM (IST)
    भोपाल में रील के लिए 'सुसाइडल' स्टंट... रेलिंग पर लटककर जान से खिलवाड़, पुलिस उलझी सीमा विवाद में
    भोपाल में रील के लिए 'सुसाइडल' स्टंट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी का वीआईपी रोड इन दिनों खतरनाक एडवेंचर पार्क में तब्दील हो गया है। यहाँ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर इंटरनेट मीडिया पर चंद लाइक्स बटोरने का खेल खेल रहे हैं। ताजा मामला एक ऐसे स्टंट का है जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक युवक रेलिंग पर लटककर खतरनाक करतब दिखा रहा है, जबकि उसके ठीक नीचे बड़ा तालाब का गहरा पानी है। यदि हाथ फिसला तो मौत निश्चित है, लेकिन विडंबना यह है कि पुलिस का सिस्टम इस मामले में बेहद सुस्त नजर आ रहा है।

    तलैया और कोहेफिजा पुलिस के बीच उलझा मामला

    इस खतरनाक स्टंट पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस फिलहाल 'नक्शा नापने' और सीमा विवाद में उलझी है। तलैया थाना प्रभारी (TI) दीपक डहरिया का कहना है कि संबंधित इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, बल्कि कोहेफिजा थाने के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर, कोहेफिजा पुलिस को इस वायरल वीडियो की खबर तक नहीं है। जब तक पुलिस सरहद का फैसला करेगी, तब तक स्टंटबाज रील बनाकर मौके से गायब हो चुका होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है?


    जब 'फ्लाइंग किस' और डांस ने मचाया था बवाल

    यह पहली बार नहीं है जब वीआईपी रोड पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हों। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं...

    • फरवरी का किस्सा: चलती बाइक पर एक युवती का डांस और 'फ्लाइंग किस' देने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। उस समय पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों को जेल भेजा था।

    • बाइक स्टंट: फरवरी में ही दो अन्य युवकों को बाइक पर कलाबाजी करना इतना भारी पड़ा था कि पुलिस ने उनके ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द करवा दिए थे।

    मूकदर्शक बना समाज और लापरवाह सिस्टम

    हैरानी की बात यह है कि जब युवक रेलिंग पर लटककर मौत को दावत दे रहा था, तब वहाँ मौजूद लोग उसे समझाने के बजाय अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे थे। 'लाइक' की भूख ने न केवल युवाओं को अंधा कर दिया है, बल्कि समाज की संवेदनशीलता को भी खत्म कर दिया है। पुलिस की सुस्ती और आम जनता की लापरवाही मिलकर किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है।

    यह भी पढ़ें- विदिशा में मानवता शर्मसार... श्मशान घाट के पास कुत्ते नोच रहे थे नवजात का शव, पुलिस ने दोबारा कराया दफन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.