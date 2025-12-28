भोपाल में रील के लिए 'सुसाइडल' स्टंट... रेलिंग पर लटककर जान से खिलवाड़, पुलिस उलझी सीमा विवाद में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी का वीआईपी रोड इन दिनों खतरनाक एडवेंचर पार्क में तब्दील हो गया है। यहाँ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर इंटरनेट मीडिया पर चंद लाइक्स बटोरने का खेल खेल रहे हैं। ताजा मामला एक ऐसे स्टंट का है जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक युवक रेलिंग पर लटककर खतरनाक करतब दिखा रहा है, जबकि उसके ठीक नीचे बड़ा तालाब का गहरा पानी है। यदि हाथ फिसला तो मौत निश्चित है, लेकिन विडंबना यह है कि पुलिस का सिस्टम इस मामले में बेहद सुस्त नजर आ रहा है।

तलैया और कोहेफिजा पुलिस के बीच उलझा मामला इस खतरनाक स्टंट पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस फिलहाल 'नक्शा नापने' और सीमा विवाद में उलझी है। तलैया थाना प्रभारी (TI) दीपक डहरिया का कहना है कि संबंधित इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, बल्कि कोहेफिजा थाने के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर, कोहेफिजा पुलिस को इस वायरल वीडियो की खबर तक नहीं है। जब तक पुलिस सरहद का फैसला करेगी, तब तक स्टंटबाज रील बनाकर मौके से गायब हो चुका होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है?