Bhopal Metro की ब्लू लाइन से हटेंगी बाधाएं, हटाए जाएंगे स्ट्रीट लाइटें और अतिक्रमण

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 06:50:15 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 06:50:15 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सुभाष नगर डिपो में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक एस. कृष्ण चैतन्य और अपर प्रबंध निदेशक संस्कृति जैन (जो भोपाल नगर निगम की आयुक्त भी हैं) ने ब्लू लाइन रूट पर आ रही बाधाओं को दूर करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक दोपहर साढ़े तीन बजे से शुरू होकर करीब डेढ़ घंटे चली, जिसमें ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन की बाधाओं को दूर करने की रूपरेखा तैयार की गई।

    चार से पांच महीनों में नजर आने लगेंगे पिलर

    चूंकि, ऑरेंज लाइन की अधिकांश सभी बाधाएं दूर हो चुकी, इसलिए पूरा फोकस रत्नागिरी से भदभदा तक की करीब 14.5 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन के निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस रूट की जमीन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और कई स्थानों पर पिलर निर्माण के लिए खुदाई कार्य शुरू हो गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों का अनुमान है कि अगले चार से पांच महीनों में पिलर नजर आने लगेंगे।

    निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करना लक्ष्य

    बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस रूट के निर्माण में बाधा बन रही सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइटें और अतिक्रमण को जल्द हटाया जाएगा। इसके लिए निगम और मेट्रो प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। एएमडी संस्कृति जैन ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में शुरू होगी, ताकि प्रोजेक्ट की गति प्रभावित न हो। मेट्रो प्रशासन का लक्ष्य है कि इस कॉरिडोर पर निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके।

