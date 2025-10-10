Bhopal Metro की ब्लू लाइन से हटेंगी बाधाएं, हटाए जाएंगे स्ट्रीट लाइटें और अतिक्रमण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सुभाष नगर डिपो में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक एस. कृष्ण चैतन्य और अपर प्रबंध निदेशक संस्कृति जैन (जो भोपाल नगर निगम की आयुक्त भी हैं) ने ब्लू लाइन रूट पर आ रही बाधाओं को दूर करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक दोपहर साढ़े तीन बजे से शुरू होकर करीब डेढ़ घंटे चली, जिसमें ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन की बाधाओं को दूर करने की रूपरेखा तैयार की गई।

चार से पांच महीनों में नजर आने लगेंगे पिलर चूंकि, ऑरेंज लाइन की अधिकांश सभी बाधाएं दूर हो चुकी, इसलिए पूरा फोकस रत्नागिरी से भदभदा तक की करीब 14.5 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन के निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस रूट की जमीन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और कई स्थानों पर पिलर निर्माण के लिए खुदाई कार्य शुरू हो गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों का अनुमान है कि अगले चार से पांच महीनों में पिलर नजर आने लगेंगे।