    MP News: सेल्फी लेने टंकी पर चढ़ा युवक तो लोगों ने समझा कर रहा है सुसाइड, मचा हड़कंप

    कोतवाली थानांतर्गत फतेहपुर क्षेत्र में स्थित जलावर्धन योजना के ओव्हरहेड टैंक पर गुरूवार की सुबह एक युवक सेल्फी लेने के लिए चढ़ गया। युवक को टंकी पर चढ़े युवक को जब लोगों ने देखा तो नीचे हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 05:56:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 05:56:01 AM (IST)
    फोटो - टंकी पर चढ़ा युवक, अभिषेक रावत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कोतवाली थानांतर्गत फतेहपुर क्षेत्र में स्थित जलावर्धन योजना के ओव्हरहेड टैंक पर गुरूवार की सुबह एक युवक सेल्फी लेने के लिए चढ़ गया। युवक को टंकी पर चढ़े युवक को जब लोगों ने देखा तो नीचे हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। लोगों ने मामले की सूचना नपा और पुलिस को दी। यहां तक कि लोगों ने युवक को समझाबुझा कर नीचे उतारने का प्रयास शुरू कर दिया।

    नीचे भीड़ लगी देखी तो समझा कि कुछ गलत कर दिया

    कुछ देर बाद जब युवक ने नीचे भीड़ लगी देखी तो वह समझ गया कि उसने कुछ गलत कर दिया है। इसी क्रम में नपा के कर्मचारियों सहित कुछ अन्य लोग टंकी पर चढ़े और युवक को नीचे उतारकर लाए। टंकी से नीचे उतरने के बाद जब युवक से टंकी पर चढ़ने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वह तो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए टंकी पर चढ़ा था।

    शिवपुरी पर रहकर पढ़ाई करता है युवक

    युवक ने अपना नाम अभिषेक रावत निवासी बागरौद कोलारस का रहने वाला बताया। युवक के अनुसार वह वर्तमान में नबाब साहब रोड शिवपुरी पर रहकर पढ़ाई करता है।

