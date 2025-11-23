नगर निगम में सालों से जमे अफसरों को मूल विभाग भेजा जाएगा, इन अधिकारियों की सूची तैयार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों को मूल विभाग भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिषद की बैठक में यह मामला उठने के बाद सबसे पहले अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को तो तत्काल प्रभाव से रिलीव किया गया था। वहीं, पिछले सप्ताह शुक्रवार को सहायक आयुक्त एकता अग्रवाल को भी रिलीव कर दिया गया है।

बडी संख्या में अहम विभागों में पदों पर कार्यरत सुनने में आ रहा है कि एकता अग्रवाल के जाने के बाद से निगम मुख्यालय में माहौल गर्म है। दरअसल, निगम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी बडी संख्या में अहम विभागों में पदों पर कार्यरत हैं । निगम में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में अपर आयुक्त गुणवंत सेवतकर, अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, कार्यपालन यंत्री सुबोध कुमार जैन, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सहायक यंत्री शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित एक दर्जन से ज्यादा उपयंत्री, सहायक राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक व अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर निगम में सेवाएं दे रहे हैं।