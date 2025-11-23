मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नगर निगम में सालों से जमे अफसरों को मूल विभाग भेजा जाएगा, इन अधिकारियों की सूची तैयार

    नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों को मूल विभाग भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिषद की बैठक में यह मामला उठने के बाद सबसे पहले अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को तो तत्काल प्रभाव से रिलीव किया गया था।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:04:05 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:04:05 PM (IST)
    नगर निगम में सालों से जमे अफसरों को मूल विभाग भेजा जाएगा, इन अधिकारियों की सूची तैयार
    नगर निगम में सालों से जमे अफसरों को मूल विभाग भेजा जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों को मूल विभाग भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिषद की बैठक में यह मामला उठने के बाद सबसे पहले अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को तो तत्काल प्रभाव से रिलीव किया गया था। वहीं, पिछले सप्ताह शुक्रवार को सहायक आयुक्त एकता अग्रवाल को भी रिलीव कर दिया गया है।

    बडी संख्या में अहम विभागों में पदों पर कार्यरत

    सुनने में आ रहा है कि एकता अग्रवाल के जाने के बाद से निगम मुख्यालय में माहौल गर्म है। दरअसल, निगम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी बडी संख्या में अहम विभागों में पदों पर कार्यरत हैं । निगम में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में अपर आयुक्त गुणवंत सेवतकर, अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, कार्यपालन यंत्री सुबोध कुमार जैन, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सहायक यंत्री शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित एक दर्जन से ज्यादा उपयंत्री, सहायक राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक व अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर निगम में सेवाएं दे रहे हैं।


    जमे अधिकारियों की एक सूची तैयार करवाई

    चूंकि निगमायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्ति पर सालों से जमे अधिकारियों की एक सूची तैयार करवाई है । लिहाजा आने वाले दिनों में अन्य अधिकारी और कर्मचारी को मूल विभाग भेजा जाएगा, जो प्रतिनियुक्ति पर निगम में सालों से जमे हुए हैं।

    इसे भी पढ़ें... पति ने शिखा नहीं कटवाई, पत्नी नहीं लगाती डार्क लिपस्टिक... तो तलाक के लिए कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.