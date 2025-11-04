मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उत्तर प्रदेश की भूमि अधिग्रहण नीति का अध्ययन करने जाएंगे अधिकारी, CM यादव ने दिया निर्देश

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश की भूमि अधिग्रहण नीति का अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारी वहां जाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 04:39:53 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 04:47:32 PM (IST)
    उत्तर प्रदेश की भूमि अधिग्रहण नीति का अध्ययन करने जाएंगे अधिकारी, CM यादव ने दिया निर्देश

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश उद्योग विभाग के अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण नीति का अध्ययन करने उत्तर प्रदेश जाएंगे। उन नीतियों का अध्ययन कर मध्य प्रदेश में भी उसका अनुपालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री से समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने मंत्री गुप्ता सहित मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।


    यह भी पढ़ें- Bhopal रेलवे स्टेशन के बाहर कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, गुस्साई भीड़ ने कार पर पथराव कर किया हंगामा

    मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री गुप्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई 18 प्रकार की नई औद्योगिक नीतियों की प्रतियां भी भेंट की। बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.