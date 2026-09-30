भोपाल में VIP रोड पर आधी रात मची 'तेल लूट': टैंकर पलटा तो बाल्टी-कड़ाही लेकर सड़क की ओर दौड़े लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शहर के वीआइपी रोड स्थित कोहेफिजा चौराहे पर मंगलवार-बुधवार की रात सोयाबीन तेल से भरा टैंकर टायर फटने के बाद पलट गया। टैंकर से बड़ी मात्रा में तेल सड़क पर फैल गया।

तेल बहने की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और कैन, डिब्बे व दूसरे बर्तन लेकर सड़क पर फैला तेल भरते नजर आए। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं।

टायर फटने से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार टैंकर रेत घाट से लालघाटी की ओर जा रहा था। रात करीब 2:30 बजे कोहेफिजा चौराहे के पास अचानक टायर फट गया।

चालक ने टैंकर को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वह अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा सोयाबीन तेल सड़क पर बहने लगा। इससे कुछ देर यातायात भी प्रभावित रहा।

डिब्बे और कैन लेकर दौड़े लोग