नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के भविष्य की तस्वीर तय करने वाले प्रस्तावित मास्टर प्लान 2047 के ड्रॉफ्ट पर आम लोगों और विशेषज्ञों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। दस हजार से अधिक आपत्तियों पर हुजूर तहसील में टीएंडसीपी और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को 112 लोगों ने अपना पक्ष रखा।

सुनवाई में रातीबड़-नीलबड़ के छोटे भूखंडों, हमीदिया रोड के व्यावसायिक स्वरूप और पश्चिमी इनर रिंग रोड को हटाने जैसे मुद्दों पर तीखी आपत्तियां दर्ज कराई गईं। आपत्तिकर्ता कमल राठी ने रातीबड़ और नीलबड़ को आरजी-5 में रखने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यहां न्यूनतम 11 हजार वर्गफीट के भूखंड की शर्त से पहले से बने सैकड़ों-हजारों छोटे मकानों का भविष्य अधर में लटक गया है।



इसके साथ ही, दशकों से शहर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र रहे हमीदिया रोड का लैंड यूज आवासीय करने का भी विरोध किया गया। उन्होंने पहले से तैयार पर्यावरण प्लान, क्लाइमेट एक्शन प्लान, सेप्ट की अपर लेक रिपोर्ट, भूजल सर्वेक्षण विभाग की एक्विफर रिपोर्ट और बायोडायवर्सिटी इंडेक्स को योजना में शामिल करने की मांग की। बिल्डर्स ने मांगी नियमों में छूट क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज सिंह मीक ने आपत्ति में कहा गया कि गुजरात माडल की तर्ज पर प्रदेश में भी टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत भूमि वापसी के अनुपात की समीक्षा की जाए। आपत्ति में बताया कि गुजरात में मूल भूमि के 100 प्रतिशत क्षेत्र में से 60 प्रतिशत पुनर्गठित भूखंडों के रूप में वापस मिलने का माडल है। प्रदेश में यह 50 प्रतिशत है। मीक ने सरकारी नियमों में छूट देकर निर्माण को बढ़ावा देने की मांग भी रखी।