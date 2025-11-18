'ऑरेंज ऑकलीफ' बनेगी मध्य प्रदेश की राज्य तितली, वन विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, जानें क्या है खासियत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राज्य के गठन के 69 वर्ष बाद मध्य प्रदेश अपनी राजकीय तितली घोषित करने जा रहा है। आरेंज आकलीफ तितली राज्य तितली होगी। इसका प्रस्ताव वन मुख्यालय ने राज्य शासन को भेजा है। आरेंज आकलीफ तितली को हिंदी में मृत पत्ती भी कहा जाता है। इस तितली की सबसे बड़ी खासियत उसका अविश्वसनीय छलावरण है। जब वह अपने पंख बंद कर लेती है, तो सूखी पत्ती की तरह दिखती है, जिससे वह शिकारियों से छिप जाती है। इसके विपरीत, जब पंख खुलते हैं, तो इसके पंखों पर काले, नारंगी और गहरे नीले रंग का खूबसूरत मिश्रण दिखाई देता है।

क्या है इसकी खासियत? प्रस्ताव मिलने के बाद वन विभाग ने वन मुख्यालय से पूछा कि आखिर आरेंज आकलीफ को ही राजकीय तितली क्यों घोषित किया जाए। इसकी क्या खासियत है, इस पर वन मुख्यालय ने विभाग को इस तितली की खासियत भी बताई है। एमपी का राजकीय वृक्ष बरगद है तो वहीं राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पुष्प लिली है। राजकीय पक्षी दूधराज है। राज्यों ने अलग-अलग तितलियों को राजकीय तितली घोषित किया हुआ है, महाराष्ट्र की ब्लू मार्मन राजकीय तितली है।