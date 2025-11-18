सिवनी हवाला मामले में बड़ी कार्रवाई, डीएसपी पंकज मिश्रा सहित 4 गिरफ्तार, रिमांड में SIT करेगी पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। हवाला के 2.96 करोड़ रुपये की डकैती मामले में जबलपुर के विशेष जांच दल (SIT) ने 18 नवंबर मंलगवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओपी पूजा पांडे के बैच मेट तथा हाक फोर्स बालाघाट में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी) पंकज, जबलपुर क्राइम ब्रांच आरक्षक प्रमोद सोनी के अलावा दो अन्य व्यक्तियों पंजू गिरी गोस्वामी कटनी, वीरेन्द्र दीक्षित जबलपुर को गिरफ्तार कर सिवनी न्यायालय में पेश किया है।

चारों आरोपितों को न्यायालय ने पूछताछ के लिए दो दिनों की पुलिस रिमांड दी है। दो दिनों की पुलिस रिमांड में आरोपितों से एसआईटी पूछताछ कर मामले में आगे की जांच करेगी। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार वीरेन्द्र दीक्षित जेल में कैद एसडीओपी पूजा पांडे का बहनोई (जीजा) है। जबकि पंजू गिरी गोस्वामी कटनी निवासी बताया जा रहा है, जिसने इस लूट की घटना में हवाला रुपयों के परिवहन होने की सूचना संबंधितों तक पहुंचाई थी।

चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी SIT

प्रकरण में जांच कर रहे जबलपुर क्राइम ब्रांच एएसपी व एसआइटी प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में हॉक फोर्स बालाघाट में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी) पंकज मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी के अलावा पंजू गिरी गोस्वामी कटनी, वीरेन्द्र दीक्षित जबलपुर शामिल हैं। दो दिनों की रिमांड में चारों आरोपितों से पूछताछ कर एसआईटी प्रकरण में विस्तृत जांच कर रही है। हवाला प्रकरण में बालाघाट हाकफोर्स एसडीओपी समेत चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रकरण में आरोपितों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है।

यह भी पढ़ें- Indore में चोर का आतंक... दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल, 30 लैपटॉप और टैबलेट चोरी

न्यायिक हिरासत में SDOP पूजा पांडे व 11 पुलिसकर्मी

इस प्रकरण में पहले से गिरफ्तार एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम सहित अन्य 9 पुलिस कर्मियों की न्यायिक हिरासत 26 नवंबर तक न्यायालय ने बढ़ा दी है। एसडीओपी पूजा पांडे व उसके ड्रायवर रितेश वर्मा ने हाईकोई में जमानत याचिका लगाई है। जानकारी के अनुसार एसडीओपी पूजा पांडे सेंट्रल जेल रीवा तथा शेष 10 पुलिस कर्मी नरसिंहपुर सेंट्रल जेल में बंद है। जेल में बंद 10 पुलिस कर्मियों की न्यायिक रिमांड में न्यायालय ने सभी 11 पुलिस कर्मियों को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड में जेल भेजा था।