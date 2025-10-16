सितंबर से पेंशनरों की दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी, पेंशनर बोले- 'अन्याय बंद हो'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को सितंबर से दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। हालांकि, अंग्रेजी में जो आदेश जारी किया गया, उसमें यह दर 53 प्रतिशत ही दर्शायी गई।

पेंशनरों ने कहा - वृद्धि जनवरी 2025 से दी जाए उधर, पेंशनरों ने सितंबर से दी गई वृद्धि को लेकर कहा कि सरकार हमारे साथ अन्याय बंद करे। कर्मचारियों की तरह जनवरी 2025 से वृद्धि दी जाए। छत्तीसगढ़ की सहमति से की गई है वृद्धि प्रदेश में पेंशनरों को मार्च 2025 से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की सहमति से इसमें सितंबर से दो प्रतिशत की वृद्धि की गई। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना और संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि सरकार से पेंशनरों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है।