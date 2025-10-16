सितंबर से पेंशनरों की दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी, पेंशनर बोले- 'अन्याय बंद हो'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को सितंबर से दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। हालांकि, अंग्रेजी में जो आदेश जारी किया गया, उसमें यह दर 53 प्रतिशत ही दर्शायी गई।
उधर, पेंशनरों ने सितंबर से दी गई वृद्धि को लेकर कहा कि सरकार हमारे साथ अन्याय बंद करे। कर्मचारियों की तरह जनवरी 2025 से वृद्धि दी जाए।
प्रदेश में पेंशनरों को मार्च 2025 से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की सहमति से इसमें सितंबर से दो प्रतिशत की वृद्धि की गई। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना और संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि सरकार से पेंशनरों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है।
बता दें कि प्रदेश सरकार साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनरों की महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी है। यह वृद्धि अक्टूबर से लागू होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया।