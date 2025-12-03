अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP हुआ अनिवार्य, वंदे भारत और शताब्दी में नई व्यवस्था लागू

नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब कुछ चुनिंदा ट्रेनों में टिकट तभी मिलेगा, जब यात्री के मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी सही समय पर डाला जाएगा। यह सिस्टम शताब्दी एक्सप्रेस में पहले से लागू है और अब बुधवार से वंदे भारत एक्सप्रेस में भी शुरू कर दिया गया है।

इन ट्रेनों में लागू हुई ओटीपी व्यवस्था रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत (20171) रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति वंदे भारत (20173/74) ये होंगे लाभ ओटीपी सिर्फ असली यात्री के मोबाइल पर आएगा, इसलिए फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लॉक करने वाले एजेंटों की चालें अब मुश्किल होंगी। जब ब्लॉकिंग कम होगी, तो असली यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता बढ़ेगी। ओटीपी वेरिफिकेशन से बुकिंग असली पहचान के साथ होगी, जिससे सिक्योरिटी अधिक मजबूत होगी। टिकट कैंसल, रिफंड और पहचान से जुड़ी समस्याएं काफी कम होंगी। रेलवे को भी रिकॉर्ड और ट्रैकिंग में सहूलियत होगी, जिससे सेवाएं और बेहतर होंगी।