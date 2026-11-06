दीवाली पर काम बंद की चेतावनी, मांगों पर अड़े MP के 45 हजार आउटसोर्स बिजली कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में कार्यरत करीब 45 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों ने दीपावली पर 7 और 8 नवंबर को काम बंद करने की चेतावनी दी है। इसके बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा में कर्मचारियों की 34 मांगों को लेकर बैठक हुई।

इसमें कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) राकेश शर्मा, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव, महासचिव दिनेश सिसोदिया और जनता यूनियन के उपाध्यक्ष ओपी सक्सेना शामिल हुए।

नियमों की अनदेखी का आरोप

बैठक में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से दीपावली और अन्य राष्ट्रीय त्योहारों पर काम करने के बावजूद करीब 90 प्रतिशत आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिला है।