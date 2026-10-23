भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर बवाल; 26 दिनों में आईं 2900 से अधिक आपत्तियां, टीएंडसीपी दफ्तर पर प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल विकास योजना-2047 के ड्राफ्ट पर शहरवासियों ने आपत्तियों की झड़ी लगा दी है। 26 सितंबर को ड्राफ्ट जारी होने के 26 दिनों के भीतर अब तक कुल 2928 आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें 2111 ऑनलाइन और 817 ऑफलाइन माध्यम से आई हैं।

शहरवासियों ने किया प्रदर्शन

गुरुवार को बड़ी संख्या में नागरिक नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के तत्वावधान में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मास्टर प्लान में सुधार करो के पोस्टर लेकर नारे लगाए।