MP में MSP पर धान-ज्वार-बाजरा बेचने 3 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन, 10 अक्टूबर तक मौका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए तीन लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। सबसे अधिक एक लाख 47 हजार 824 पंजीयन जबलपुर संभाग में हुए हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक चलेगी, इसके लिए 1,100 केंद्र बनाए गए हैं।

पंजीयन के लिए केंद्र और शुल्क व्यवस्था खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों और विपणन संस्थाओं पर पंजीयन निश्शुल्क है। एमपी आनलाइन, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे पर अधिकतम 50 रुपये शुल्क देकर भी पंजीयन कराया जा सकता है।