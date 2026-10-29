साइबर ठगों का जाल... 273 दिनों में ₹35 करोड़ पार, 4 हजार से अधिक शिकायतों पर सिर्फ 943 केस दर्ज

बृजेंद्र ऋषीश्वर, नईदुनिया, भोपाल। साइबर ठगी को लेकर लगातार जागरूक करने के बाद लोग रोजाना इन ऑनलाइन ठगों के जाल में फंस रहे हैं। इस साल 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच यानी 273 दिनों में शहरवासी साइबर ठगी में 35.31 करोड़ रुपये गंवा चुके हैं। इस अवधि में पुलिस को 4,179 शिकायतें मिलीं, लेकिन इनमें से सिर्फ 943 मामलों में ही एफआईआर दर्ज हो सकी।

पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं कि शिकायतों और एफआईआर के बीच अंतर काफी अधिक है। 2019 से 2021 के बीच 8,614 शिकायतों पर 400 एफआईआर दर्ज हुईं। 2023 में 6,087 शिकायतों के मुकाबले केवल 50 और 2025 में 4,724 शिकायतों पर महज 60 एफआईआर हुईं। पुलिस अधिकारियों ने स्वीकार किया कि शिकायतों की संख्या दर्ज एफआईआर से काफी अधिक है।

इस साल राज्य साइबर-क्राइम मुख्यालय से 962 ई-जीरो एफआईआर भेजी गईं, जिनमें 943 थानों में सामान्य एफआईआर के रूप में दर्ज हुईं। यह व्यवस्था 25 दिसंबर 2025 को शुरू हुई थी और 31 अगस्त तक राज्य मुख्यालय में 6,000 से अधिक ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो चुकी थीं। पहले यह सुविधा एक लाख रुपये या उससे अधिक की ठगी पर थी, जिसकी सीमा अब घटाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। मदद मिलने में होती है देरी साइबर ठगी की शिकार कल्पना शर्मा ने बताया कि जब राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करते हैं, तो कॉल डायल-112 पर जाती है, जहां उन्हें टोकन नंबर दिया जाता है। हमने इसे ही एफआईआर नंबर समझ लिया था, जबकि बाद में पता चला कि यह अपराध की शिकायत की एक प्रक्रिया की शुरुआत है।