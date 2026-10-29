खुजनेर पहुंची दिग्विजय सिंह की पदयात्रा... राम मंदिर चंदे पर साधा निशाना, बोले- आस्था को पहुंचाई ठेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के नौवें दिन बुधवार को रात्रि 7 बजे यात्रा मेड़तवाल धर्मशाला खुजनेर पहुंची। जहां ब्लॉक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद नागर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद भजन संध्या और भंडारा आयोजित किया गया। वहीं दिग्विजय सिंह का रात्रि विश्राम पूर्व आयुक्त राधेश्याम जुलानिया के यहां रहा।

दिग्विजय सिंह बोले- चंदा चोरी से रामभक्तों की आस्था को पहुंची ठेस वहीं गुरुवार को यात्रा के दसवें दिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा का मेड़तवाल धर्मशाला में प्रभु श्रीरामलला सरकार, पवित्र तीर्थों के जल से सुशोभित कलशों और पार्थिव शिवलिंग के पूजन-अर्चन और तिरंगे को दी सलामी के बाद अगले पड़ाव के लिए यात्रा प्रारम्भ हुई। जिसका नगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। नगर में जगह-जगह स्वागत के बीच पदयात्रियों का उत्साह देखने को मिला।

वहीं दिग्विजय सिंह बोले भगवान श्रीराम के नाम पर करोड़ों लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण किया। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई दी, तो किसी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया। बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की भी होती है। राम मंदिर के निर्माण के लिए देशभर से लोगों ने दान दिया। ऐसे में चंदा चोरी से इस देश के रामभक्तों की आस्था पर ठेस पहुंचाई है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चंदरसिंह सौंधिया, पूर्व विधायक बापूसिंह तंवर, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, खुजनेर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बद्री प्रसाद नागर, खुजनेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। नगरवासियों के स्वागत के बाद सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा चौड़ापुरा और लिम्बोदा की ओर रवाना हुई।