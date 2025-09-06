साजिश, हत्या और सबूत…790 पेज की चार्जशीट में सोनम और प्रेमी राज की करतूत, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अपडेट

नईदुनिया इंदौर: मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्या मामले Raja (Raghuwanshi Murder Case) में बड़ा कदम उठाते हुए 790 पन्नों का आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया है। इस चार्जशीट में पीड़ित की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य- आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस के अनुसार, 23 मई को हनीमून के दौरान सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम और राज पहले से प्रेम संबंध में थे। राज उनके परिवार के फर्नीचर व्यवसाय में अकाउंटेंट था जबकि सोनम कारोबार संभालती थी। शादी के बावजूद सोनम का रिश्ता राज से जारी रहा और इसी के चलते हत्या की योजना बनी।
आरोपियों पर हत्या (धारा 103 I), सबूत मिटाने (धारा 238 A) और आपराधिक षड्यंत्र (धारा 61(2)) के तहत केस दर्ज हुआ है। पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, इमारत मालिक लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर अहिरबार के खिलाफ भी पूरक चार्जशीट दायर की जाएगी। ये तीनों जमानत पर बाहर हैं।
मामला शुरू में “लापता जोड़े” के रूप में सामने आया था। 11 मई को शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। 23 मई को नोंगरियाट गाँव के होमस्टे से निकलने के बाद दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव मिला जबकि सोनम 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामने आई और आत्मसमर्पण किया। बाद में उसने पति की हत्या की बात कबूल कर ली।
सोनम के भाई गोविंद ने परिवार की ओर से कहा कि उन्होंने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और राजा के परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेंगे।
