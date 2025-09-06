मेरी खबरें
    साजिश, हत्या और सबूत…790 पेज की चार्जशीट में सोनम और प्रेमी राज की करतूत, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अपडेट

    Raja Raghuwanshi Murder Case Update: मेघालय पुलिस की SIT ने राजा रघुवंशी हत्या मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य के खिलाफ 790 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। पुलिस ने हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। यह मामला हनीमून के दौरान हुई सनसनीखेज वारदात से जुड़ा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 10:14:07 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 10:26:06 AM (IST)
    1. राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपपत्र दाखिल
    2. पत्नी सोनम और प्रेमी राज पर हत्या का आरोप
    3. SIT ने कोर्ट में 790 पन्नों की पेश की चार्जशीट

    नईदुनिया इंदौर: मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्या मामले Raja (Raghuwanshi Murder Case) में बड़ा कदम उठाते हुए 790 पन्नों का आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया है। इस चार्जशीट में पीड़ित की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य- आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को आरोपी बनाया गया है।

    हनीमून के दौरान की हत्या

    पुलिस के अनुसार, 23 मई को हनीमून के दौरान सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम और राज पहले से प्रेम संबंध में थे। राज उनके परिवार के फर्नीचर व्यवसाय में अकाउंटेंट था जबकि सोनम कारोबार संभालती थी। शादी के बावजूद सोनम का रिश्ता राज से जारी रहा और इसी के चलते हत्या की योजना बनी।

    आरोपियों पर हत्या (धारा 103 I), सबूत मिटाने (धारा 238 A) और आपराधिक षड्यंत्र (धारा 61(2)) के तहत केस दर्ज हुआ है। पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, इमारत मालिक लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर अहिरबार के खिलाफ भी पूरक चार्जशीट दायर की जाएगी। ये तीनों जमानत पर बाहर हैं।

    पति की हत्या की बात कबूली

    मामला शुरू में “लापता जोड़े” के रूप में सामने आया था। 11 मई को शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। 23 मई को नोंगरियाट गाँव के होमस्टे से निकलने के बाद दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव मिला जबकि सोनम 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामने आई और आत्मसमर्पण किया। बाद में उसने पति की हत्या की बात कबूल कर ली।

    सोनम के भाई गोविंद ने परिवार की ओर से कहा कि उन्होंने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और राजा के परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेंगे।

