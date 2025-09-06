साजिश, हत्या और सबूत…790 पेज की चार्जशीट में सोनम और प्रेमी राज की करतूत, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अपडेट

नईदुनिया इंदौर: मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्या मामले Raja (Raghuwanshi Murder Case) में बड़ा कदम उठाते हुए 790 पन्नों का आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया है। इस चार्जशीट में पीड़ित की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य- आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को आरोपी बनाया गया है।

हनीमून के दौरान की हत्या पुलिस के अनुसार, 23 मई को हनीमून के दौरान सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम और राज पहले से प्रेम संबंध में थे। राज उनके परिवार के फर्नीचर व्यवसाय में अकाउंटेंट था जबकि सोनम कारोबार संभालती थी। शादी के बावजूद सोनम का रिश्ता राज से जारी रहा और इसी के चलते हत्या की योजना बनी।