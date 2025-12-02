मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में टैक्सी भी बुक कर सकेंगे यात्री, जानें कैसे मिलेगी बुकिंग की सुविधा

मेरी खबरें
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 09:06:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 09:06:58 PM (IST)
    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत यात्रियों को टैक्सी की सुविधा भी निर्धारित किराये पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि यात्रियों को बस स्टॉप तक पहुंचने और बस स्टाप से गंतव्य तक जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़े। यात्री इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के पोर्टल और एप से टैक्सी बुकिंग की जा सकेगी।

    2026 में बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी

    इसके लिए बसों का संचालन करने वाली कंपनियां निजी टैक्सी संचालकों से अनुबंध करेंगी। उनके सभी दस्तावेज देखने के बाद उन्हें सेवा से जोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत सरकार अप्रैल, 2026 में इंदौर से बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसमें अंतर्शहरी और उपनगरीय मिलाकर 32 मार्गों पर बसें चलेंगी। इसके बाद ही टैक्सी की सुविधा शुरू की जाएगी।


    यात्रियों को आने-जाने में सुविधा

    अभी प्रदेश में कई निजी कंपनियां इस तरह से टैक्सी की सुविधा दे रही हैं। राज्य सरकार की निगरानी में टैक्सी की सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश संभवत: पहला राज्य बनेगा। टैक्सी चलने से यात्रियों को आने-जाने में काफी सुविधा हो जाएगी। किराया व अन्य शर्तें अभी निर्धारित नहीं की गई हैं। सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत अप्रैल, 2027 तक प्रदेश के सभी 55 जिलों में 10 हजार से अधिक बसें चलाने की तैयारी है।

    यात्रियों का बीमा करने की भी तैयारी

    परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों का बीमा कराने पर भी विचार चल रहा है। इसमें भी अलग-अलग मॉडल हैं। परीक्षण किया जाएगा कि कम से कम प्रीमियम में अधिक से अधिक दावा राशि देने वाला मॉडल कौन सा हो सकता है। आइआरसीटीसी से टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों की तरह ही बीमा किया जा सकता है।

