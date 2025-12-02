मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में टैक्सी भी बुक कर सकेंगे यात्री, जानें कैसे मिलेगी बुकिंग की सुविधा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत यात्रियों को टैक्सी की सुविधा भी निर्धारित किराये पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि यात्रियों को बस स्टॉप तक पहुंचने और बस स्टाप से गंतव्य तक जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़े। यात्री इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के पोर्टल और एप से टैक्सी बुकिंग की जा सकेगी।

2026 में बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी इसके लिए बसों का संचालन करने वाली कंपनियां निजी टैक्सी संचालकों से अनुबंध करेंगी। उनके सभी दस्तावेज देखने के बाद उन्हें सेवा से जोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत सरकार अप्रैल, 2026 में इंदौर से बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसमें अंतर्शहरी और उपनगरीय मिलाकर 32 मार्गों पर बसें चलेंगी। इसके बाद ही टैक्सी की सुविधा शुरू की जाएगी।