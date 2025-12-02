अब नहीं होगी पार्षदों की 'हॉर्स ट्रेडिंग'... जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष, विधेयक पारित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के चुनाव नगर निगम महापौर की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। विधानसभा में मंगलवार को इस आशय का मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना महामारी के समय नगर पालिका और परिषद में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षदों के माध्यम से कराने का प्रविधान किया गया था। वर्ष 2022 में चुनाव इसी प्रणाली से हुए।

अप्रत्यक्ष प्रणाली की चुनौतियां और संशोधन का कारण इसके बाद से यह बात सामने आई कि पार्षदों के दबाव में अध्यक्ष स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया को थोड़ा कठिन किया गया। पहले ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने पर दो-तिहाई पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। इसमें संशोधन करके अवधि तीन वर्ष और पार्षदों की संख्या तीन-चौथाई की गई। इसके बाद भी महसूस किया गया कि अध्यक्ष की चुनाव प्रणाली हार्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों के खरीद-फरोख्त को प्रोत्साहित करने वाली है इसलिए तय किया गया कि अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करें। इससे प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी के चुनाव में पवित्रता रहेगी और बल-धन का प्रयोग भी नहीं होगा। हार्स ट्रेडिंग सभी जगह होती है। राजनीति की पवित्रता दूषित हुई है। हम सबकी जिम्मेदारी है इसे खत्म करने की। सत्ता पक्ष से विधायक ओमप्रकाश सकलेचा और शैलेंद्र जैन ने संशोधन विधेयक का समर्थन किया।