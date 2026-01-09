भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिली राहत, नया आईएलएस सिस्टम लगने से उड़ानों की लेटलतीफी पर ब्रेक

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक कैटेगरी-2 इंस्टूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की स्थापना के साथ ही अचानक मौसम खराब होने एवं कोहरा बढ़ने के कारण उडानें लेट होने की समस्या पर ब्रेक लग गया है। पिछले दिसंबर-जनवरी माह में आमतौर पर उड़ानें या तो लेट होती रही हैं या फिर भी भोपाल आ रही उड़ानों को पास के एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा है पर इस बार एक भी उड़ान डायवर्ट नहीं हुई है।

एयरपोर्ट अथारिटी पिछले तीन साल से मौसम उपकरण अपग्रेड करने का प्रयास कर रही थी। रनवे से लगी कुछ जमीन सेना की है। इस जमीन पर उपकरण स्थापना नहीं हो पा रही थी। मामला सुलझने के बाद अथारिटी ने नए सिस्टम अपग्रेड किया। इसका उपयोग भी शुरू हो गया है। इसकी स्थापना से 350 मीटर तक दृश्यता होने पर भी विमान लैंड हो रहे हैं।

इसके पहले केटेगरी-1 सिस्टम लगा था, इस सिस्टम की मदद से 550 मीटर से कम विजिब्लिटी होने पर विमानों को पास के किसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर देना पड़ता था। इस बार भोपाल विमान क्षेत्र से गुजर रही तीन उड़ानें डायवर्ट होकर यहां उतरीं जो दूसरे शहर की ओर जा रही थीं। प्रदेश का पहला अत्याधुनिक सिस्टम केटेगरी-2 आईएसएल सिस्टम वर्तमान में अमृतसर एवं कोलकात्ता में यह सिस्टम स्थापित है। भोपाल देश का तीसरा एवं प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है जहां इसकी स्थापना की गई है। स्थापना से पहले कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है । नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद नया सिस्टम काम करने लगा है। अब अपग्रेड सिस्टम का उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है।