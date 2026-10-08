भोपाल में पतंजलि घी में मिली 'शीशे' की मात्रा, खाद्य विभाग ने दुकानों से जब्ती और अदालती केस की दी चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान असुरक्षित पाए गए पतंजलि घी के एक बैच को बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी किए हैं। आठ अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार गाय घी 200 एमएल, बैच नंबर FAWB260017, निर्माण तिथि अप्रैल 2026 को देशभर और प्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठानों से वापस कराया जाएगा। विभाग ने बाजार से उक्त बैच को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।