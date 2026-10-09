'बातचीत सार्थक, पर हड़ताल जारी रहेगी'; भोपाल में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से मिले पटवारी संघ के नेता, सीएस को भेजी गई नोटशीट

डिजीटल डेस्क, भोपाल। प्रदेशभर में बर्खास्तगी और निलंबन की कड़ी कार्रवाई के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े पटवारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को भोपाल में उप मुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास पर हुई इस बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं के साथ-साथ कार्रवाई के शिकार हुए पटवारियों की बर्खास्तगी और निलंबन को तुरंत रद्द करने की मांग रखी।

बैठक में प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी, मप्र पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद दोनों संघों के अध्यक्षों ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि डिप्टी सीएम ने उनकी मांगों को जायज और उचित माना है।

सीएस को नोटशीट भेजी वार्ता के आधार पर सरकार के स्तर से एक सुधार नोटशीट तैयार कर मुख्य सचिव (सीएस) को भेजी गई है, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा चल रही है। संघ ने प्रदेशभर के पटवारियों से घबराने के बजाय धैर्य रखने और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। मांगें पूरी होने के बाद ही काम पर वापसी पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी वाजिब मांगें पूरी नहीं होतीं और दंडात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली जाती, तब तक कोई भी पटवारी काम पर वापस नहीं लौटेगा। संघ ने दोहराया कि वे पूरी मेहनत, ताकत और एकजुटता के साथ अपनी मांगों पर कायम हैं।