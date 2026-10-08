स्वामित्व योजना पर मप्र सरकार और पटवारियों में तकरार; 27 पटवारी बर्खास्त, सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर काम बंद

डिजीटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच विवाद गहरा गया है। योजना के तहत अपेक्षित प्रगति न मिलने पर राज्य शासन द्वारा 7 जिलों में 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे 27 पटवारियों की सेवा समाप्त (बर्खास्त) कर दी गई है।

इसके विरोध में प्रदेशभर के करीब 24 हजार पटवारी एकजुट हो गए हैं। पटवारी संघ ने 8 से 11 अक्टूबर तक 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहने और सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का ऐलान किया है। इन 7 जिलों में गिरी गाज प्रशासनिक कार्रवाई के तहत उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और मंदसौर में 4-4, आगर मालवा में 5 तथा देवास और नीमच में 3-3 प्रोबेशनर पटवारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल में भी 3 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।