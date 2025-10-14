मेरी खबरें
    'हमारी पकड़ योगी जी तक है', Constable ने AI से बनाई योगी आदित्यनाथ संग फोटो, विभाग में मचा हड़कंप

    जिले के कोटर थाने में पदस्थ आरक्षक विश्वदीप तिवारी एक अजीबोगरीब हरकत के चलते विभाग में चर्चा का विषय बन गए हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दुरुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी एक एडिटेड फोटो तैयार कर ली।

    'हमारी पकड़ योगी जी तक है', Constable ने AI से बनाई योगी आदित्यनाथ संग फोटो, विभाग में मचा हड़कंप
    Constable ने AI से बनाई योगी आदित्यनाथ संग फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के कोटर थाने में पदस्थ आरक्षक विश्वदीप तिवारी एक अजीबोगरीब हरकत के चलते विभाग में चर्चा का विषय बन गए हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दुरुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी एक एडिटेड फोटो तैयार कर ली। तस्वीर में ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आरक्षक विश्वदीप के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हों।

    पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल

    जानकारी के अनुसार, आरक्षक ने यह फर्जी तस्वीर पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) के व्हाट्सऐप ग्रुप में पोस्ट करते हुए दर्शाया कि “हमारी पकड़ योगी जी तक है।” अब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसे लेकर अब आमजन भी व्यंग मार रहे है। जिसके बाद यह पोस्ट पूरे पुलिस विभाग में चर्चा का केंद्र बन गया।


    पुलिस महकमे की साख पर सवाल

    हालांकि विभाग की ओर से किसी भी वरिष्ठ अधिकारी एक पुलिसकर्मी के विभागीय ग्रुप जैसे गंभीर मंच का उपयोग इस तरह की भ्रामक और अनुशासनहीन हरकत के लिए कोई बयान नहीं आया। फिलहाल, यह घटना विभागीय कर्मचारियों के बीच ए आई के दुरुपयोग और फेक कंटेंट प्रसार का ताजा उदाहरण बन गई है, जिसने पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

