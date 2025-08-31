भोपाल में स्मार्ट मीटर से जनता परेशान, अचानक दो गुना बढ़े बिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में बिजली कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लोगों का बिजली के बिल ज्यादा आ रहे है। भोपाल के गोंडीपुरा इलाके में रविवार को स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद आए बढ़े हुए बिल लेकर उपभोक्ताओं ने रोष जताया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को आक्रोशित लोगों की समस्याओं बताई और मौके पर बिजली के बिल देखकर उपभोक्ताओं से चर्चा की।

बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक उनके बिल दो गुना तक बढ़ चुके हैं जिसकी सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही इस मामले में बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। यदि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा।