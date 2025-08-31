मेरी खबरें
    भोपाल में स्मार्ट मीटर से जनता परेशान, अचानक दो गुना बढ़े बिल

    भोपाल में बिजली कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लोगों का बिजली के बिल ज्यादा आ रहे है। भोपाल के गोंडीपुरा इलाके में रविवार को स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद आए बढ़े हुए बिल लेकर उपभोक्ताओं ने रोष जताया।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 09:21:54 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 09:21:54 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में बिजली कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लोगों का बिजली के बिल ज्यादा आ रहे है। भोपाल के गोंडीपुरा इलाके में रविवार को स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद आए बढ़े हुए बिल लेकर उपभोक्ताओं ने रोष जताया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को आक्रोशित लोगों की समस्याओं बताई और मौके पर बिजली के बिल देखकर उपभोक्ताओं से चर्चा की।

    बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा

    लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक उनके बिल दो गुना तक बढ़ चुके हैं जिसकी सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही इस मामले में बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। यदि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा।

    बिजली विभाग मनमाने ढंग से वसूल कर रहा बिल

    महिलाओं की मुख्य शिकायत यह है की जब से ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से पुराने मीटर के मुकाबले 50 प्रतिशत तक अधिक बिल आ रहे हैं जो कि बिजली विभाग मनमाने ढंग से वसूल कर रहा है। इस अवसर पर दीपक दीवान, बाबर खान, व्रजेन्द्र शुक्ला, अमित खत्री, संदीप सरवैया, प्रिंस नवांगे, तारिक अली, शानू खान आदि मौजूद थे।

