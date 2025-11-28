बड़ी निकासी पर निगरानी! खाते में न रखने की शर्त पर मिलेगी 50 करोड़ से ज्यादा धनराशि निकालने की परमिशन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। किसी भी विभाग को 50 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निकालने के लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें बाकायदा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे राशि निकालकर बैंक खाते में नहीं रखेंगे। दरअसल, राशि निकालकर अलग से बैंक खाते में रखने से वित्त प्रबंधन प्रभावित होता है। भारत सरकार ने भी इस पर रोक लगाई है।

इसे देखते हुए वित्त विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए सभी विभागों से कहा गया है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कोष से निकालने से पहले प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाए।