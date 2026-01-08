भोपाल में सीएम हाउस के अंदर पालतू कुत्ते ने रसोइये और ट्रेनर पर बोला हमला, हाथ-पैर में आए गहरे जख्म

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मुख्यमंत्री निवास (सीएम हाउस) में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब वहां मौजूद एक पालतू कुत्ते ने दो कर्मचारियों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में सीएम हाउस के रसोइये (कुक) और डॉग ट्रेनर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में दोनों को जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए गए।

हाथ और पैर में किए गहरे घाव जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब डॉग ट्रेनर रंजीत कुत्ते को संभाल रहे थे। इसी दौरान कुत्ता आक्रामक हो गया और उसने रंजीत पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए रसोइये कृपाशंकर मिश्रा को भी कुत्ते ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने कृपाशंकर के हाथ और पैर में तीन अलग-अलग जगहों पर गहरे जख्म कर दिए हैं।