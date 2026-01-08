मेरी खबरें
    भोपाल में सीएम हाउस के अंदर पालतू कुत्ते ने रसोइये और ट्रेनर पर बोला हमला, हाथ-पैर में आए गहरे जख्म

    MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मुख्यमंत्री निवास (सीएम हाउस) में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब वहां मौ ...और पढ़ें

    By mukesh vishwakarmaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 09:57:37 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 09:57:37 PM (IST)
    भोपाल में सीएम हाउस के अंदर पालतू कुत्ते ने रसोइये और ट्रेनर पर बोला हमला, हाथ-पैर में आए गहरे जख्म
    सीएम हाउस के अंदर पालतू कुत्ते ने रसोइये और ट्रेनर पर बोला हमला (सांकेतिक तस्वीर)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मुख्यमंत्री निवास (सीएम हाउस) में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब वहां मौजूद एक पालतू कुत्ते ने दो कर्मचारियों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में सीएम हाउस के रसोइये (कुक) और डॉग ट्रेनर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में दोनों को जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए गए।

    हाथ और पैर में किए गहरे घाव जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब डॉग ट्रेनर रंजीत कुत्ते को संभाल रहे थे। इसी दौरान कुत्ता आक्रामक हो गया और उसने रंजीत पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए रसोइये कृपाशंकर मिश्रा को भी कुत्ते ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने कृपाशंकर के हाथ और पैर में तीन अलग-अलग जगहों पर गहरे जख्म कर दिए हैं।


    यह भी पढ़ें- रीवा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी: ई-मेल में लिखा- '2:35 से पहले खाली कर दें कोर्ट', मचा हड़कंप

    कुत्ते के हमले से मचा हड़कंप

    अचानक हुए इस हमले से परिसर में मौजूद अन्य कर्मचारी भी सकते में आ गए। घटना के तुरंत बाद दोनों घायल कर्मचारियों को शहर के जयप्रकाश (जेपी) अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उपचार शुरू किया। डाक्टरों के अनुसार, कुत्ते के काटने के घाव गहरे थे, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत दोनों को एंटी रैबीज वैक्सीन के साथ-साथ आवश्यक मरहम-पट्टी की गई है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

