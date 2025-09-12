MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : एमपी को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी, उज्जैन में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा

4. मध्य प्रदेश की राजनीति में संजय पाठक एक चर्चित चेहरा हैं। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से विधायक संजय पाठक को प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में गिना जाता है। उनकी पहचान न केवल एक प्रभावशाली नेता के रूप में है, बल्कि अपार संपत्ति और आलीशान जीवनशैली के कारण भी वे सुर्खियों में रहते हैं। ( यहां पढ़ें पूरी खबर )

3. नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नवाचारों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में नगरीय निकायों के बिजली का खर्च कम कराने के लिए एनर्जी आडिट कराया जा रहा है। रीवा के बाद ग्वालियर नगर निगम दूसरा शहर है, जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एनर्जी ऑडिट की टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। ( यहां पढ़ें पूरी खबर )

5. बहेला थाना क्षेत्र के ग्राम अमेडा और चिंगलुटोला के बीच बहने वाली छोटी बाघ नदी गुरुवार शाम को हादसे का कारण बन गई। तेज बहाव में गांव की एक महिला और उसका पुत्र बह गए। घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब कमला बाई मरकाम (50) और उनका 17 वर्षीय पुत्र गज्जू मरकाम नदी का रपटा पार कर रहे थे। तभी अचानक पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक ट्रांसपोर्टर को इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जमापूंजी और दोस्तों से उधार लिए रुपये मिलाकर 12 लाख रुपये गंवाने पड़े। मामला भोपाल साइबर सेल में दर्ज हुआ है, जिसमें एक युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर पहले प्यार और फिर जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाकर जालसाजी की। (यहां पढ़ें पूरी खबर)