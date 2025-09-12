MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : एमपी को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी, उज्जैन में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए युवा उद्यमियों का उज्जैन में समागम होगा। प्रदेश सरकार उज्जैन में स्टार्टअप समिट व युवा उद्यमी सम्मेलन की योजना बना रही है। इसमें स्टार्टअप पालिसी की खूबियां बताई जाएंगी। इसके अलावा मुरैना में कृषक सम्मेलन भी किया जाएगा। कृषि आधारित उद्योग को प्राथमिकता में रखकर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
2. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में शुक्रवार को कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। रैली के बाद जनसभा होगी। इसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
3. नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नवाचारों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में नगरीय निकायों के बिजली का खर्च कम कराने के लिए एनर्जी आडिट कराया जा रहा है। रीवा के बाद ग्वालियर नगर निगम दूसरा शहर है, जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एनर्जी ऑडिट की टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
4. मध्य प्रदेश की राजनीति में संजय पाठक एक चर्चित चेहरा हैं। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से विधायक संजय पाठक को प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में गिना जाता है। उनकी पहचान न केवल एक प्रभावशाली नेता के रूप में है, बल्कि अपार संपत्ति और आलीशान जीवनशैली के कारण भी वे सुर्खियों में रहते हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
5. बहेला थाना क्षेत्र के ग्राम अमेडा और चिंगलुटोला के बीच बहने वाली छोटी बाघ नदी गुरुवार शाम को हादसे का कारण बन गई। तेज बहाव में गांव की एक महिला और उसका पुत्र बह गए। घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब कमला बाई मरकाम (50) और उनका 17 वर्षीय पुत्र गज्जू मरकाम नदी का रपटा पार कर रहे थे। तभी अचानक पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
6. सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक ट्रांसपोर्टर को इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जमापूंजी और दोस्तों से उधार लिए रुपये मिलाकर 12 लाख रुपये गंवाने पड़े। मामला भोपाल साइबर सेल में दर्ज हुआ है, जिसमें एक युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर पहले प्यार और फिर जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाकर जालसाजी की। (यहां पढ़ें पूरी खबर)