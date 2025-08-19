मेरी खबरें
    MP के अमरपुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा... सड़क, बिजली, पानी की समस्या पर किया चक्का जाम

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 06:13:44 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 06:13:44 PM (IST)
    गुस्साएं ग्रामीणों ने किया चक्का जाम।

    1. पानी, सड़क और बिजली की गंभीर समस्या से जूझ रहे ग्रामीण
    2. जिम्मेदार विभाग और पंचायत नहीं निकाल रहे कोई समाधान
    3. अमरपुर पुलिस चौकी के पास फॉरेस्ट तिराहा पर किया चक्का जाम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी/अमरपुर। जिले के जनपद अमरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत झरना घुघरी के ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी की समस्या से त्रस्त होकर मंगलवार की दोपहर 12 बजे से अमरपुर पुलिस चौकी के पार फॉरेस्ट तिराहा पर चक्का जाम कर दिया।

    ग्रामीणों को फूटा गुस्सा

    ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से पानी, सड़क और बिजली की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और पंचायत कोई समाधान नहीं निकाल रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जनजीवन मिशन की लापरवाही के कारण पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सड़क और बिजली व्यवस्था भी बदहाल है, जिससे उनका जनजीवन काफी प्रभावित है।

    अमरपुर रोड पर किया चक्का जाम

    चक्का जाम की सूचना पर मौके पर नायब तहसीलदार और चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं, अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से चर्चा कर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल चक्का जाम के कारण सक्का अमरपुर रोड में आवागमन बाधित है।

    मार्ग के दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लगा है और राहगीर परेशान होते है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान होने के बाद ही वे चक्का जाम समाप्त करेंगे।

