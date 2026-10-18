MP में सोलर पैनल लगाने पर ₹78 हजार तक सब्सिडी, 64 हजार उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचे ₹440 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के 64 हजार 644 उपभोक्ताओं के खातों में अब तक 440 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग शामिल हैं।

3 किलोवाट तक के संयंत्र पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी, pmsuryaghar.gov.in पर करें आवेदन योजना के तहत एक किलोवाट का सौर संयंत्र लगाने पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का संयंत्र लगाने पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए उपभोक्ता आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।