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MP में सोलर पैनल लगाने पर ₹78 हजार तक सब्सिडी, 64 हजार उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचे ₹440 करोड़

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के 64 हजार 644 उपभोक्ताओं के खातों में अब...और पढ़ें

By naman MishraEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 09:29:11 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 09:29:11 PM (IST)
MP में सोलर पैनल लगाने पर ₹78 हजार तक सब्सिडी, 64 हजार उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचे ₹440 करोड़
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

HighLights

  1. 16 जिलों के 64,644 उपभोक्ताओं को मिले ₹440.40 करोड़
  2. 3 किलोवाट सोलर प्लांट पर मिलेगी ₹78,000 की सब्सिडी
  3. pmsuryaghar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के 64 हजार 644 उपभोक्ताओं के खातों में अब तक 440 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग शामिल हैं।

3 किलोवाट तक के संयंत्र पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी, pmsuryaghar.gov.in पर करें आवेदन

योजना के तहत एक किलोवाट का सौर संयंत्र लगाने पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का संयंत्र लगाने पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए उपभोक्ता आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।


अधिकृत विक्रेता से लगवाएं सौर संयंत्र: बैंक खाते, आधार और बिजली बिल में नाम समान होना अनिवार्य

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अधिकृत विक्रेता से ही सौर संयंत्र लगवाने की अपील की है। सब्सिडी समय पर प्राप्त करने के लिए बैंक खाते, आधार कार्ड और बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए।

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