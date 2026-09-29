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पीएम सूर्य घर योजना: एमपी के 64,644 उपभोक्ताओं को मिली ₹440 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में अब तक 64 हजार 644 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं...और पढ़ें

By naman MishraEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 07:50:30 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 07:50:30 PM (IST)
पीएम सूर्य घर योजना: एमपी के 64,644 उपभोक्ताओं को मिली ₹440 करोड़ से अधिक की सब्सिडी
पीएम सूर्य घर योजना।

HighLights

  1. बैंक खाते-आधार में नाम एक होना अनिवार्य
  2. मध्य क्षेत्र कंपनी की उपभोक्ताओं को सलाह
  3. स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं की जेब को राहत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में अब तक 64 हजार 644 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। कंपनी के अनुसार इन उपभोक्ताओं के खातों में 440 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है।

योजना के तहत एक किलोवाट का सौर संयंत्र लगाने पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का संयंत्र लगाने पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

ऑनलाइन आवेदन और बैंक-आधार में समान नाम जरूरी

योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद कंपनी में पंजीकृत अधिकृत विक्रेता से ही सौर संयंत्र लगवाना होगा। कंपनी ने बताया कि सब्सिडी समय पर प्राप्त करने के लिए बैंक खाते, आधार कार्ड और बिजली बिल में उपभोक्ता का नाम समान होना जरूरी है।


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स्मार्ट मीटर लगाने से 6 से 8 हजार रुपये की बचत

एक दिसंबर 2024 से योजना के तहत लगाए जा रहे सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कंपनी के अनुसार स्मार्ट मीटर निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने से उपभोक्ताओं के विक्रेता को किए जाने वाले भुगतान में करीब छह से आठ हजार रुपये तक की कमी हो रही है।