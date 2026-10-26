नाबालिग को भगाकर सूरत में किया था दुष्कर्म... भोपाल कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद, पीड़िता को 4 लाख मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर सूरत ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपित विजय विश्वकर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अपहरण के अपराध में दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी जारी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने पैरवी की।