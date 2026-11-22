नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के ग्रामीण अंचलों में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सूखी सेवनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने क्षेत्र के पांच अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश देकर भारी मात्रा में कच्ची शराब और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है।

5 स्थानों पर एक साथ छापेमारी, भट्टियों का सामान बरामद सूखीसेवनिया थानाप्रभारी अरूण शर्मा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की गुप्त सूचनाएं मिल रही थीं। इन सूचनाओं की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर ग्राम बालमपुर, बरखेड़ी अब्दुला, भदभदा स्टेशन के पास, खैरई टपरा और गीदगड़ में एक साथ छापेमारी की।