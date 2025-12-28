मेरी खबरें
    Bhopal में ईरानी डेरे पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक'... महिलाओं के पथराव के बीच 32 कुख्यात बदमाश दबोचे, विदेशी मुद्रा और फर्जी प्रेस कार्ड बरामद

    By Brijendra RishishwarEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 10:18:45 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 10:18:45 PM (IST)
    Bhopal में ईरानी डेरे पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक'... महिलाओं के पथराव के बीच 32 कुख्यात बदमाश दबोचे, विदेशी मुद्रा और फर्जी प्रेस कार्ड बरामद
    ईरानी डेरे पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के कुख्यात ईरानी डेरे (अमन कॉलोनी) में रविवार तड़के पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर अपराधियों को चारों ओर से घेर लिया। 'कॉम्बिंग गश्त' के तहत की गई इस व्यापक कार्रवाई में पुलिस ने 10 महिलाओं सहित कुल 32 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान बदमाशों को बचाने के लिए महिलाओं और स्थानीय रहवासियों ने पुलिस टीम का रास्ता रोककर उन्हें छुड़ाने का हिंसक प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल ने सख्त घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इनामी और वांटेड अपराधी शामिल हैं।

    विदेशी मुद्रा, स्पोर्ट्स बाइक और फर्जी आईडी बरामद

    सर्चिंग के दौरान पुलिस को मौके से अपराध में इस्तेमाल होने वाला और चोरी का भारी मात्रा में संदिग्ध सामान मिला है। जब्त किए गए सामान में 21 महंगी स्पोर्ट्स बाइक (बिना नंबर प्लेट), 51 मोबाइल फोन, एक एप्पल टैबलेट और एक नकली पिस्टल शामिल है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पुलिस को मौके से अमेरिकी डॉलर (US Dollar) और ईरानी रियाल जैसी विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त, ये शातिर बदमाश अपराध के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी 'पत्रकार' के माइक और आईडी कार्ड का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है।


    पुलिस टीम पर पथराव और शासकीय कार्य में बाधा

    जब पुलिस टीम वारंटियों को गिरफ्तार कर रही थी, तब ईरानी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर पुलिस का रास्ता रोका और पथराव कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और हमला करने वालों के विरुद्ध अलग से एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार किए गए पुरुषों में कई ऐसे शातिर चेन स्नेचर और लुटेरे शामिल हैं, जिन पर पांच-पांच हजार रुपये तक के इनाम घोषित थे।

    रात भर चला धरपकड़ का महाअभियान

    डीसीपी मयूर खंडेलवाल (जोन-4) के नेतृत्व में चलाई गई इस मुहिम में केवल ईरानी डेरा ही नहीं, बल्कि जोन के अन्य क्षेत्रों में भी अपराधियों की धरपकड़ की गई। इस दौरान कुल 112 स्थायी वारंट और 65 गिरफ्तारी वारंट तामील कराए गए। पुलिस की इस 'मेगा स्ट्राइक' से अपराधियों में खौफ का माहौल है। फिलहाल, पुलिस पकड़े गए बदमाशों से अन्य राज्यों के अनसुलझे अपराधों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है।

